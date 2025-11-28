Haberler

Tekirdağ'da Sabahın Erken Saatlerinde Kartpostallık Manzara

Tekirdağ Süleymanpaşa'da sabahın erken saatlerinde Marmara Denizi kıyılarında meydana gelen etkileyici manzara, vatandaşlara görsel bir şölen sundu. Altın tonlarına bürünen gökyüzü, yürüyüş yapanlar ve işe gidenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da sabahın erken saatlerinde Marmara Denizi kıyılarında ortaya çıkan etkileyici manzara, işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara adeta görsel bir şölen sundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde günün ilk ışıkları, Marmara Denizi üzerinde altın tonlarına bürünen gökyüzüyle birleşince ortaya kartpostallık bir manzara çıktı. Sahil hattında yürüyüş yapanlar ve işine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, bulutların arasından süzülen ışıkla birlikte kenti aydınlatan bu tabloyu cep telefonlarıyla kaydetti. Pek çok kişi, sabah mesaisine bu eşsiz görüntüler eşliğinde başlamanın huzurunu yaşadı. - TEKİRDAĞ

