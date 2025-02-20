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Tekirdağ'da Ramazan Öncesi Restoranlarda Fiyat Denetimi Yapıldı

Tekirdağ'da Ramazan Öncesi Restoranlarda Fiyat Denetimi Yapıldı
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Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde restoranlarda fiyat denetimi gerçekleştirerek, menü ile fiyat tarifelerinin uyumluluğunu kontrol etti. Ayrıca, hizmet bedelinin tüketicilere açıkça belirtilip belirtilmediği de denetlendi.

Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde restoranlarda fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, işletmelerin fiyat tarifelerini giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şekilde yerleştirip yerleştirmediği kontrol edildi. Ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, listeler arasında uyumsuzluk olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Ayrıca, tüketiciden hizmet bedeli alınıp alınmadığını inceleyen ekipler, bu bilginin menüde açıkça belirtilip belirtilmediğini denetledi. Kurallara uymayan işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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