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Tekirdağ'da Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı

Tekirdağ'da Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı
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Tekirdağ genelinde halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için gıda denetimleri Ramazan ayında yoğunlaştırıldı. Fırınlar ve unlu mamul işletmeleri önceliklidir. Hijyen ve ürün güvenliği titizlikle denetleniyor.

Tekirdağ genelinde halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yıl boyunca rutin olarak sürdürülen gıda denetimleri, Ramazan ayında yoğunlaştırıldı.

Özellikle fırınlar, pastaneler ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere öncelik verilerek, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri denetlenmeye devam ediliyor. Denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, ürünlerin raf ömürleri ve muhafaza şartları gibi konular titizlikle inceleniyor. Mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlemler yapılıyor.

Soğuk zincirin korunması gereken ürünlerin muhafaza şartları sıcaklık ölçerlerle anında tespit edilerek kontrol ediliyor ve uygun olmayan şartlarda gerekli işlemler uygulanıyor. Ayrıca, Ramazan paketi adı altında satılan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri de incelenerek vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması sağlanıyor.

Yetkililer, gıda hareketliliğinin arttığı bu dönemde vatandaşların karşılaştıkları sorunları ALO GIDA 174 hattına bildirmelerinin, denetimlerin etkinliğini artıracağını belirtti. Ramazan ayı süresince de gıda güvenliği denetimlerinin hassasiyetle devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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