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Tekirdağ'da oylar sayılmaya başlandı

Tekirdağ'da oylar sayılmaya başlandı

Yerel Haberler

Tekirdağ'da oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi ile birlikte sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.

Tekirdağ'da oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi ile birlikte sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Tekirdağ'da saatlerin 17.00'ı göstermesiyle oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte sandıklar açıldı ve oylar sayılmaya başlandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Tekirdağ Yerel Haberler

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