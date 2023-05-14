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Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

Yerel Haberler

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Tekirdağ'da oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Tekirdağlı vatandaşlar oy verme işleminin başladığı saatte okulun önünde yoğunluk oluşturarak oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulun koridorlarında kuyruklar oluştu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Tekirdağ Yerel Haberler

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