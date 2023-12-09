Tekirdağ'da Otobüslere Kış Lastiği Denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu taşıyan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde görevlilerce şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin evrakları ve lastikleri kontrol edilerek otobüs şoförleri ve yolcularına kış lastiği ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan denetimlerin 1 Nisan 2024 tarihine kadar aralıksız devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ