Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Yangını

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri müdahaleye devam ediyor. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine yangının çıktığı fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Yangını
Kaynak: ANKA / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy Güvenlik Tekirdağ İtfaiye 3-sayfa Ekonomi Çevre Yerel

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

Son anket sonuçları iktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek

 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RFS açılımı ne? RFS hangi takım? GS RFS maçı hangi kanalda? Mezarda kefen ne zaman çürür, kefen kaç yılda yok olur? Slavia Prag Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag Ajax maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp CANLI izle izle! 3 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? TRT Tabii Spor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas FS Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rigas FS Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu?
title