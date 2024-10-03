Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Yangını

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine yangının çıktığı fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.