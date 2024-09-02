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Tekirdağ'da Narkotik Farkındalığı Etkinlikleri Düzenlendi

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Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde narkotik farkındalığı oluşturuldu. İlk etkinlikte 250 vatandaşa broşürler dağıtılırken, ikinci etkinlikte ise 40 bin kişiye NARVAS uygulaması tanıtıldı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından, 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen iki farklı etkinlikte narkotik farkındalığı oluşturuldu.

İlk etkinlik, Çorlu ilçesinde düzenlenen 16. Kültür Sanat ve Spor Festivali kapsamında 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Bu süre zarfında, 'Narko Nokta' adı verilen bilgilendirme standında 250 vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca, 'NARVAS' ve 'UYUMA' projeleri hakkında bilgilendirme yapılarak, halkın narkotik suçlarla mücadele konusundaki duyarlılığı artırıldı.

İkinci etkinlik ise yine Çorlu ilçesinde saat 21.15'te Ümit Besen ve Pamela konseri öncesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, sahneye çıkarak gençlere yönelik ailenin ve arkadaşlığın önemi vurgulandı. Yaklaşık 40 bin kişiye 'Narko Nokta' projesi kapsamında 'NARVAS' uygulaması tanıtıldı ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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