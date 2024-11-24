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Tekirdağ'da mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti

Tekirdağ'da mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti
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Tekirdağ'da mesleğe yeni başlayan 16 öğretmen yemin etti.

Tekirdağ'da mesleğe yeni başlayan 16 öğretmen yemin etti.

Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Öğretmenlik mesleğine gönül veren şehit öğretmenleri saygı ve minnetle andıklarını söyleyen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Bizler millet olarak öğretmenlerimizi tarihte de bugünde de her şeyin üstünde tutan bir milletiz. Yüce ve ulvi mesleğin temsilcileri olan tüm öğretmeleri yürekten kutluyorum. Şehit öğretmenlerin genç yaşlarında öğrencileri için yollara düştü. Hepsi pırıl pırıl vatan evlatlarıydı. Devletin tayin ettiği ücra bir köydeki çocukları kendi çocuğu bilen ve onu sahiplenen, onu eğitip vatanına milletine faydalı birer fert yapmak için insanlardı. Onlara şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullaziz Yeniyol, "Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenin en önemli özelliği sevgi dolu ruhu ve adanmışlık ruhudur" ifadelerini kullandı.

Yeniyol, mesleğe yeni başlayan ve hayatlarını bu mesleğe adayan öğretmenlere teşekkür etti.

Programda göreve yeni başlayan 16 öğretmen görev yemini etti. Emekliye ayrılan 12 öğretmene ise teşekkür belgesi takdim edildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Eğitim Müdürü Abdullaziz Yeniyol, kurum ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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