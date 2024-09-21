Tekirdağ'da Mantar Toplamak İçin Ormana Giden Çift Kayboldu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Selami ve Behiye Esen çifti, yolunu kaybetti. Jandarma ekipleri, kaybolan çifti 2 saat içinde buldu, sağlık durumları iyi.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde mantar toplamak amacıyla ormana gidip kaybolan çift, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Olay, Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi İkiz Göller mevkisinde meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla ormana giden Selami Esen ile eşi Behiye Esen, bir süre ilerledikten sonra yağmurun başlamasıyla beraber yollarını kaybetti.
2 saat sonunda çifte ulaşıldı
Ormanda kaybolduklarını 112 ekiplerine bildiren çifti arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, 2 saatin sonunda çifte ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çift, Kapaklı'ya getirildi. - TEKİRDAĞ