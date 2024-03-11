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Tekirdağ'da liseli gençlerin israfa karşı geliştirdiği uygulama İstanbul Avrupa Bölge 3'üncüsü oldu

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Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği mobil uygulama, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir bir gelecek için ödül aldı. Uygulama sayesinde kağıt israfı önleniyor.

Tekirdağ'da liseli gençlerin israfa karşı geliştirdikleri uygulama İstanbul Avrupa Bölge 3'üncüsü ödülünü aldı.

Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencilerinin, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için geliştirdikleri mobil uygulama 3. oldu. Uygulama sayesinde öğrenci, öğretmen ve idarecilerin kağıt israf etmeden işlem yapıyor.

Okulda TÜBİTAK Danışman Öğretmeni Selçuk Daloğlu, pansiyonda kalan öğrencileri tarafından hazırlanan projenin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği esas aldığını ifade etti.

55. kez düzenlenen yarışmada projelerinin ilk yüz içerisinde yer aldığını ifade eden Daloğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden davet alan projelerinin değerlendirmeler sonucunda İstanbul Avrupa Bölge 3.sü ödülünü aldığını söyledi.

Daloğlu, projeyi 1 yıl içerisinde geliştirdiklerini ifade ederek, "İklim değişikliğinin etkisiyle bu tür projelerin önemi daha da artıyor. Özellikle toplu yaşanılan yerlerde özellikle pansiyonlarda dijital dönüşümün önemi artmakta. Biz pansiyonumuz da kağıt israfının önüne geçmek, öğrencilerimizin sürdürülebilirlik kapsamında bilinç düzeyini, duyarlılıklarını arttırmak amacıyla projeyi hazırladık" dedi.

12. sınıf öğrencisi Bora Saltık, mobil uygulamaya Yeşil Pansiyon (YEP) ismini verdiklerini, uygulamanın kağıt, zaman ve iş yükünü azalttığını söyleyerek, "Çevresel sürdürülebilirliğin en temel amaçlarından biri olan dijital dönüşümü sağlamak amacıyla yapıldı. Mobil uygulamanın yazılımını tamamen kendimiz öğrenip, tasarladık. Pansiyonda yılda 6 bin kağıt israf ediliyor. Mobil uygulamamız sayesinde bu israfı neredeyse sıfıra indiriyoruz. Pansiyonda kağıt kullanılarak yapılan işlemler artık mobil uygulamayla yapılıyor" diye konuştu.

Okulda 11. sınıf öğrencisi Ahmet Öztürk ise mobil uygulamayı tüm öğrencilere duyurmaya başladıklarını, teknoloji ile israfın önüne geçmenin önemli olduğunu söyledi. Öztürk, mobil uygulamayı Türkiye'de örnek olacak şekilde geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dijital Dönüşüm Tekirdağ İstanbul Yerel Teknoloji Güncel Haberler

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