Tekirdağ'da Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme İşlerine Yoğun İlgi

Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işlerinde yoğunluk artarken, esnaf seyyar satıcılardan uzak durulması konusunda uyardı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Süleymanpaşa'daki Bedesten Çarşısı'nda bileme işlemleri üç katına çıktı. Vatandaşlar bıçaklarını erkenden bilemeye getirirken, yoğunluğun bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor. Çarşıda uzun yıllardır bıçakçılık mesleğini sürdüren Murat Bıçakçı, bayram öncesinde işlerinin önemli ölçüde arttığını belirtti. Bıçakçı, "Kurban Bayramı yaklaşıyor, yoğunluk her gün artarak devam ediyor. Normalde günlük 50 olan bileme sayımız 150'lere ulaştı. İnsanlar artık bilinçlendi, son günü beklemeden geliyorlar" dedi.

"Seyyar satıcıya değil, dükkana güvenin"

Murat Bıçakçı, sattıkları her bıçağın bilenmiş şekilde teslim edildiğini ifade ederek, "Her ustanın malını satmıyoruz. Çünkü biz seyyar değil, dükkan esnafıyız. Seyyarlardan alınan bıçaklar çoğu zaman bilenmemiş oluyor. Bizim bilenmiş bıçaklarla ise vatandaş zahmet çekmeden kurbanını rahatça kesebiliyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hem kaliteli hem bilenmiş bıçaklara yöneldiğini vurgulayan Bıçakçı, "Mübarek günü sıkıntısız geçirmek isteyen herkes bıçağını zamanında getirmeli ve güvenilir esnaftan alışveriş yapmalı" dedi. - TEKİRDAĞ