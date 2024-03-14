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Tekirdağ'da Kahverengi Kokarca Eylem Planı Toplantısı Düzenlendi

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele eylem planı kapsamında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, eğitim programı, sunumlar ve toplumsal farkındalık oluşturma hedeflendi.

Tekirdağ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) Eylem Planı" ile ilgili toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde 2023-2025 yılları arasında uygulanmak üzere "Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) Eylem Planı" hazırlandı. Eylem planı doğrultusunda 2024 yılı Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele yılı ilan edildi.

Bu çerçevede Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bölgede sorumlu araştırma kuruluşu olan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa bir hizmet içi eğitim programı düzenlendi. İl Müdürü Oktay Öcal, eğitim toplantısı açılış konuşmasında kahverengi kokarcanın öneminden bahsetti. Toplantıya İlçe Müdürlüklerinden bitki sağlığı sorumlusu 25 teknik personel katıldı.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde görevli araştırmacılardan Gürsel Çetin Batı Mısır Kök Kurdu hakkında, Dr. Pınar Hephızlı Göksel Kahverengi Kokarca konusunda sunumlarını yaptı. Eğiticilerin eğitimi şeklinde yapılan toplantıda; teorik ve pratik uygulamaların yanı sıra çalışmaların Eylem Planı çerçevesinde yapılması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması hedeflendi. Ülkede ve bölgede tehdit olan diğer zararlılar hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, toplantı sonunda Tekirdağ İlinde Bitki Sağlığında öncelikli konular ve 2024 yılında yapılacak sürveylere de değinilerek toplantı tamamlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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