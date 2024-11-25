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Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Tekirdağ'da 'Haydi Tekirdağ, şiddete karşı sevgiye birlikte ses ver' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, kadına yönelik şiddetin her türüne karşı toplumsal dayanışma ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Tekirdağ'da farkındalık oluşturmak amacıyla "Haydi Tekirdağ, şiddete karşı sevgiye birlikte ses ver" yürüyüşü düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, kadına yönelik şiddetin her türüne karşı toplumsal dayanışma ve farkındalık çağrısıyla başladı. Yürüyüş öncesinde yapılan açıklamalarda, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital boyutlarıyla toplumsal bir yara olduğu vurgulandı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, yaptığı konuşmada, şiddetin kadınların yaşamlarını sınırlandıran ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti. Özdemir, "Bakanlık olarak 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Eylem Planı'nı uyguluyoruz. Eğitimden hukuk düzenlemelerine, kadının güçlendirilmesine yönelik projeler ve farkındalık kampanyalarıyla bu problemin çözümüne yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyoruz. Toplumsal dayanışma bu mücadeledeki en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Güler ise, şiddetin toplumdan tamamen uzaklaştırılması gerektiğini belirtti. Güler, "İnsanın insana yaptığı şiddet kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi için güç birliği yapmamız lazım. Hepimizin bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

Açıklamaların ardından katılımcılar, "Haydi Tekirdağ, şiddete karşı sevgiye birlikte ses ver" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Etkinliğe, Tekirdağ'daki kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte taşınan pankartlar ve yapılan sloganlar, kadına yönelik şiddetin son bulması için güçlü bir mesaj verdi.

Etkinlik, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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