Tekirdağ'da Kadına şiddetin önlenmesi çalıştayı düzenlendi - Haberler

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Tekirdağ'da Kadına şiddetin önlenmesi çalıştayı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekirdağ'da Kadına şiddetin önlenmesi çalıştayı düzenlendi

Tekirdağ'da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından kadına şiddete karşı yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemlerin anlatıldığı çalıştay düzenlendi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından kadına şiddete karşı yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemlerin anlatıldığı çalıştay düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Süleymanpaşa Belediyesinin ev sahipliğinde Kadına Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı düzenlendi. Kentte bulunan kadın dernekleri ve kamu kurumlarının katıldığı programda, katılımcılara kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için alınabilecek önlemler, şiddet gören kadınların atması gereken adımlar gibi önemli konularda bilgilendirmede bulundu ve katılımcılar arasında fikir alışverişi gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi'nin kadınlara yönelik hazırladığı projeleri anlattı. Yüksel, kadına yönelen şiddetin aile içinde başladığını vurguladı. Bu konuda yürütülecek eğitim çalışmaları, çocuklardan başlayarak aşılanacak insan sevgisi ile kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılabileceğine inandığını ifade eden Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak bizler kadınlarımızın evlerde kapalı kalmamaları, aktif olarak hayatın içinde var olmaları için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda Çınarlı Mahallemizde ilkini inşa ettiğimiz ve sadece hanımlara hizmet verecek bir merkezi hizmete açacağız. Diğer mahallelerimizde de benzer projeler üzerinde çalışıyoruz. Burada hobi kursları, mesleki eğitimler verilecek, kapalı yüzme havuzu ve fitness salonu bulunacak. Ayrıca bu merkezler şiddete maruz kalmış kadınlarımızın destek alabilecekleri kadın sığınma evi olarak da hizmet verecek. Kadınlarımızın şehrimizin ekonomi hayatına aktif olarak dahil olmaları için Seracılıkta Kadın Eli projemizi kısa süre içinde başlatıyoruz. 1000 metrekarelik seralarda hanımlar satın alım garantili olarak üretim yapacaklar. Bir yandan hem belediyemiz hem Süleymanpaşa Kent Konseyimiz bünyesinde kadınlarımızın el emeklerini ekonomiye kazandırabilecekleri kurslar ve eğitimler veriyoruz. Ekonomik olarak bir erkeğe bağımlı kalmayan kadınlarımız şiddet karşısında da sessiz kalmak zorunda kalmayacaklar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Türkiye, Kamu, Yerel, Haberler

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