Tekirdağ'da Kadın Çalışmaları Atölyesi ve Çocuk Etkinlik Gruplarındaki Katılımcılara Belgeleri Takdim Edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi tarafından yapılan Kadın Çalışmaları Atölyesi ve Çocuk Etkinlik Grupları katılım belgesi töreni düzenlendi.

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende katılımcılara Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı İsa Karadağ tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

"HER İKİ GRUBUMUZA KATILAN AİLELERE VE ÇOCUKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYOR VE KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Burada bir konuşma yapan Başkan Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Çalışmaları Atölyesini hayata geçirirken amacımız kadınların tespit edilen sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak ve bunların uygulanmasında kendilerine yardımcı olmaktı. Bu nedenle atölyemize gösterilen ilgi bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Çocuk Etkinlik Grubumuzda çocuklarımızın hem fiziksel hem de bilişsel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirdik. Ben her iki grubumuza katılan ailelere ve çocuklarımıza teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Tekirdağ için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen Kadın Çalışmaları Atölyesi ve Çocuk Etkinlik Grupları 8 haftalık bir dönemi kapsadı. Uzman psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişim uzmanının yer aldığı Kadın Çalışmaları Atölyesi'nde şiddetsiz iletişim, kadın hakları, toplumsal cinsiyet, sağlığı koruyucu davranışlar, stres yönetimi ve çocuk gelişimi konularında bilgilendirme yapılarak kadın sorunlar ile ilgili destek veriliyor. Çocuk Etkinlik Grupları'nda ise Türkçe- Dil Etkinliği, Müzik Etkinliği, Oyun ve Hareket Etkinlikleri ve Drama Etkinlikleri konularında faaliyetler düzenlenerek çocuklarla ile ilgili gözlemler aileleriyle paylaşılıyor.

ANKA / Yerel