- Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü Kuruluş Yıldönümü kutlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü Kuruluş Yıldönümü için tören düzenlendi.

Tekirdağ eski valilik meydanında Jandarma Teşkilatının 183'üncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ile çok sayıda jandarma ve polis ekipleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program daha sonra Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının Çelenginin Atatürk Heykeline sunulması ile devam etti.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183'üncü yıldönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuş. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünü bilinciyle hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yan günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonrada olmaya devam edecektir" dedi.

Buradaki programın sona ermesinin ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.