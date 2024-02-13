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Tekirdağ'da jandarma ekipleri işletmelere KADES bilinçlendirme çalışması yaptı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Tekirdağ'da bulunan bir işletmenin personeline yönelik KADES ve 6284 sayılı kanun eğitimi düzenledi. Bilinçlendirme çalışmalarına 1 kadın ve 12 erkek katıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince işletmelere yönelik Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında 12 erkek şahıs bilinçlendirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından KADES uygulamasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesinde bulunan bir işletmenin personeline yönelik KADES ve 6284 sayılı kanun eğitimi icra edildi. Bilinçlendirme çalışmalarına 1 kadın ve 12 erkek katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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