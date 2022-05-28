Tekirdağ'da "İzcilik Tanıtım Semineri" - Haberler

Türkiye İzcilik Federasyonu arasında izcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak, Başkanlık personelini izci lideri olarak eğitmek, çocuk ve gençlere izcilik konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla "İzcilik Tanıtım Semineri" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında izcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak, Başkanlık personelini izci lideri olarak eğitmek, çocuk ve gençlere izcilik konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla "İzcilik İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı. Bu çerçevede Tekirdağ ve Süleymanpaşa İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlilerine yönelik "İzcilik Tanıtım Semineri" düzenlendi. Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür merkezinde, düzenlenen seminerlere Diyanet İzci sorumlusu Karacakılavuz Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Mücahit Demirkaya ve Türkiye İzcilik Fedarasyonu il Temsilcisi Şaban Gümüş konuşmacı olarak katıldı.

İzciliğin gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi verdiğini belirten Demirkaya, "İzcilik, gençlerin karakter ve fiziksel gelişimlerini destekleme amacı güden ve hiçbir ayırım gözetmeden herkese açık, politik hedefleri olmayan, eğitim amaçlı uluslararası bir gençlik hareketidir" dedi.

Daha sonra Demirkaya, gençlerin ruhen, bedenen ve fikren iyi durumda olmalarını önemsediklerini ifade ederek izciliğin tarihçesi, izci kampları, izciliğin dünyada yayılması, izcilik metotları ve izcilerin yaptığı aktiviteler hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Müftüsü Selami Sayın da konferansı başından itibaren sonuna kadar merakla ve ilgi ile dinlediğini ifade ederek ve şunları ekledi, "Ülke Geleceğinin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Üzerinde yaşamaktan iftihar ettiğimiz, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda vatanın hangi noktasında olursak olalım terimizin son damlasına kadar gençlerimiz için her türlü desteği vermeye hazırız " dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel