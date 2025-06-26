Tekirdağ'da Huzurevi Sakinlerine Lavanta Bahçesi Gezisi

Tekirdağ'da Huzurevi Sakinlerine Lavanta Bahçesi Gezisi
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Tekirdağ'da huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen lavanta bahçesi gezisinde doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte yaşlılar, lavantaların kokusu eşliğinde sosyalleşme imkanı buldu.

Tekirdağ'da huzurevi sakinleri, lavanta bahçesine yapılan gezide doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde, huzurevi sakinlerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde yer alan lavanta bahçesine yapılan gezide yaşlılar, doğanın sunduğu huzur ve lavantaların eşsiz kokusu eşliğinde moral buldu.

Mor tonların hakim olduğu lavanta tarlasında yürüyüş yapan huzurevi sakinleri, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarırken aynı zamanda sosyalleşme imkanı da yakaladı. Etkinliğe katılan fotoğrafçılar derneği üyeleri ise, hem lavanta bahçesinin estetik görüntülerini hem de huzurevi sakinlerinin mutlu anlarını objektiflerine yansıttı.

Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri, organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirerek, lavanta bahçesinde geçirdikleri bu özel günün hafızalarında yer edecek anlamlı bir anı olduğunu söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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