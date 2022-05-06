Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Hıdırellez kahvaltısında vatandaşlar dileklerini denize bıraktı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Hıdırellez kahvaltısında vatandaşlar dileklerini denize bıraktı.

5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez Bayramı Tekirdağ'da kahvaltı etkinliği ile kutlandı. Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan binlerce vatandaş, dileklerini denize attıktan sonra hazırlanan Hıdırellez Kahvaltısında buluştu. Tekirdağlı vatandaşlar hem denize dileklerini bıraktı, hem de sahilde sabah kahvaltısında buluşma imkanı buldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hıdırellez, Tekirdağ, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title