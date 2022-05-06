Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Hıdırellez kahvaltısında vatandaşlar dileklerini denize bıraktı.

5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez Bayramı Tekirdağ'da kahvaltı etkinliği ile kutlandı. Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan binlerce vatandaş, dileklerini denize attıktan sonra hazırlanan Hıdırellez Kahvaltısında buluştu. Tekirdağlı vatandaşlar hem denize dileklerini bıraktı, hem de sahilde sabah kahvaltısında buluşma imkanı buldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel