Tekirdağ'da Hayır Çarşısı Açıldı: Gelir Filistin'e Bağışlanacak

Tekirdağ İl Müftülüğü öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Hasan Ali Yücel Meydanı'nda açılan hayır çarşısından elde edilecek gelir Filistin'e bağışlanacak.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Müftülüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Filistin'e yardım amacıyla bir hayır çarşısı kuruldu. Hasan Ali Yücel Meydanı'nda açılan çarşıda el emeği ürünlerden gıda ve tekstil ürünlerine, kitaplardan hediyelik eşyalara kadar birçok farklı ürün satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çarşıdan elde edilecek tüm gelirin Filistin'deki mağdur sivillere gönderileceği belirtildi.

Hayır çarşısında kadınlar tarafından hazırlanan yöresel lezzetler, el yapımı süs eşyaları ve çeşitli yardım ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, çarşı gün boyu açık kaldı. - TEKİRDAĞ