Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu

Momika'nın öldürülmesiyle bir provokatör daha sahaya indi
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik

Tekirdağ'da Hamsi ve Mıhlama Festivali Yoğun İlgi Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da düzenlenen ilk Hamsi ve Mıhlama Festivali, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 5 ton hamsinin dağıtımına katılmak için yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluştu. Festivalde eğlenceli anlar yaşandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali, yoğun ilgi gördü. Festivalde dağıtılan 5 ton hamsiden tatmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Uzun bekleyişe dayanamayan bazı vatandaşlar ise çareyi yanlarında sandalye getirerek sıra beklemekte buldu.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Karadeniz Mahallesi'nde düzenlediği festival, yoğun ilgi gördü. Festival alanına akın eden vatandaşlar, dev kuyruk karşısında şaşkınlık yaşadı. Saatlerce sıra bekleyen bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri sandalyeleri altlarına çekerek oturarak bekledi. 5 ton hamsi için yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluştu. Hamsi sırasına giren vatandaşlar, beklemekten şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Sıra çok önemli değil. Önemli olan festival. Yarım saattir bekliyorum o yüzden beklemeye değer. Bekleriz bu sırayı, sorun yok, hamsi hastasıyız. İyi ki böyle bir festival oldu, Karadeniz lezzetlerini çok seviyoruz. Çok güzel bir duygu, biz de katkıda bulunmak için geldik. Sıkıntı yok, bekleriz bu sırayı. Bu festivali düzenleyen, katkısı bulunan herkese teşekkürler" dedi.

Festivalde, dün de 1 ton mıhlama ikram edilmişti. Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, hem eğlendi hem de balık ziyafetinin tadını çıkardı. Organizasyon yetkilileri, beklenenden fazla ilgi gören etkinliği önümüzdeki yıllarda kapsamlı hale getirmeyi planladıklarını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Talebiyle yönetimi şoke etti
img

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray

Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kaybetti

Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı davayı kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.