Haberler

Tekirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde güvenlik ve asayiş konularında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundu. Yeni polis merkezleri ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ele alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek güvenlik ve asayiş konularında değerlendirme toplantısı yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve yeni projeler hakkında bilgi paylaşıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılım sağladığı buluşmada, mahallelerde devam eden polis merkezi inşaatları, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve NARVAS projesi ele alındı.

Toplantıda, Aydoğdu Mahallesi'nde yapımı süren polis merkezi inşaatı hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, şehirde güvenlik hizmeti verilen binaların daha yaygın hale getirilmesi amacıyla üç yeni polis merkezinin faaliyete geçmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Emniyet ekipleri, muhtarlar, okul müdürleri ve din görevlileriyle yapılan görüşmede, özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda gösterilen kararlılığın altını çizerek, bekçilerden yunus timlerine kadar tüm personelin sokaklardaki zehir tacirlerini temizlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Aydoğdu, Çınarlı, Karadeniz ve Zafer Mahalle muhtarları, okul müdürleri ve din görevlileri katıldı. Katılımcılar, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda, mahalle paydaşlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelinerek detayların konuşulması konusunda mutabakata varıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.