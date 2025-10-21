Tekirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek güvenlik ve asayiş konularında değerlendirme toplantısı yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve yeni projeler hakkında bilgi paylaşıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılım sağladığı buluşmada, mahallelerde devam eden polis merkezi inşaatları, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve NARVAS projesi ele alındı.

Toplantıda, Aydoğdu Mahallesi'nde yapımı süren polis merkezi inşaatı hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, şehirde güvenlik hizmeti verilen binaların daha yaygın hale getirilmesi amacıyla üç yeni polis merkezinin faaliyete geçmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Emniyet ekipleri, muhtarlar, okul müdürleri ve din görevlileriyle yapılan görüşmede, özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda gösterilen kararlılığın altını çizerek, bekçilerden yunus timlerine kadar tüm personelin sokaklardaki zehir tacirlerini temizlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Aydoğdu, Çınarlı, Karadeniz ve Zafer Mahalle muhtarları, okul müdürleri ve din görevlileri katıldı. Katılımcılar, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda, mahalle paydaşlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelinerek detayların konuşulması konusunda mutabakata varıldı. - TEKİRDAĞ