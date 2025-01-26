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Tekirdağ'da Güneşli Havada Sahil Keyfi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ocak ayında güneşli havayı gören vatandaşlar, Alkaya sahilinde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu günde, bazıları yürüyüş yaparken, bazıları da balık tutmayı tercih etti. Aileler çocuklarıyla park ve sahil boyunca gezintiye çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ocak ayında güneşli havayı gören vatandaşlar, sahile akın etti.

Güzel havayı fırsat bilen Tekirdağlılar, soluğu Alkaya sahilinde aldı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'da bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları balık tutmayı tercih etti. Kafelerde çay ve kahve içen vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında yoğunluk yaşandı.

Tatili değerlendiren öğrenciler de aileleriyle birlikte gezintiye çıktı. Park alanlarında neşeyle oynayan çocuklar, aileleriyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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