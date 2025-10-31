Haberler

Tekirdağ'da Gıda İşletmelerine Kapsamlı Denetim

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmelerinin hijyen koşullarını ve gıda güvenliği mevzuatına uygunluğunu denetledi. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılar yapıldı ve idari işlemler başlatıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ'da gıda işletmelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, üretim ve satış yerlerinin hijyen koşulları, ürünlerin depolama ve muhafaza şartları, personel temizliği ile gıda güvenliği mevzuatına uygunluk titizlikle incelendi. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı.

Yetkililer, halkın sağlığını doğrudan etkileyen gıda güvenliği konusunda denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca vatandaşlardan gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
