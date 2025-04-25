Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bu kez deprem Kütahya'yı vurdu
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu

Depremi 20 gün önceden bilen Üşümezsoy, Şengör'e patladı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kahreden ihmal! Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Kullanmaktan çekinmeyiz

MSB'den müdahale sinyali: Kullanmaktan çekinmeyiz

Tekirdağ'da geniş çaplı trafik denetimi yapıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ genelinde İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücüler durdurularak kimlik ve belge kontrolleri yapıldı. Denetimlerle halkın huzurunu tehdit edebilecek unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

Tekirdağ'da geniş çaplı denetim

TEKİRDAĞ - Tekirdağ genelinde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Kent genelinde birçok noktada oluşturulan kontrol noktalarında, sürücüler tek tek durdurularak kimlik, ehliyet, ruhsat ve araç belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde sadece trafik kurallarına uyulup uyulmadığı değil, aynı zamanda halkın huzurunu tehdit edebilecek her türlü unsura karşı da çalışma yürütüldü. Uygulamada aranan şahıslar ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de kapsamlı incelemeler yapıldı. Şüpheli görülen bazı araçlar detaylı şekilde arandı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek ve suçla daha etkin mücadele etmek adına denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.