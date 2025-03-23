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Tekirdağ'da Genç İntihar Etti

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, aracından inerek kendini vuran bir genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayda, gencin daha önce de intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Aracından inerek kendini vuran genç hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde aracından inerek kendini vuran bir genç hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Saray ilçesi mezbaha mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiralık otomobille ilçeye gelen M.L., ilçe girişinde aniden aracından indi ve elindeki tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan genci gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.L., Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın, 2023 yılında da aracının içinde bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği ve kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KIRAY - Yerel
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