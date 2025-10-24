Haberler

Tekirdağ'da Fiberglas Helikopter Üretimi Hedefi

Tekirdağ'da Fiberglas Helikopter Üretimi Hedefi
Güncelleme:
Ümit Marangoz, Tekirdağ'da fiberglas otomobil ve motosiklet kaskı üretimi yaptıktan sonra hurdalıktan aldığı helikopteri onarıp, fiberglas helikopter üretmeye hazırlanıyor. Marangoz, helikopterin farklı amaçlarla kullanılabileceğini ve gelecekte belki de uçak veya tank üretmeyi planladıklarını belirtti.

Tekirdağ'da fiberglas otomobil ve patenti kendisinde bulunan dev motosiklet kaskı üreten Ümit Marangoz, hurdalıktan aldığı helikopteri onarıp

fiberglas helikopter üretimine geçmeyi hedefliyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boya ustalığı yapan Ümit Marangoz, 2 yıldır fiberglas üretimiyle uğraşıyor. Daha önce yaptığı fiberglas otomobil ve dev kask çalışmalarıyla dikkat çeken Marangoz, şimdi de hurdalıktan aldığı helikopteri onarıyor. "Fiberglas araba üretmeye başladık, hızımızı alamadık şimdi de helikopter üretmeye başladık" diyen Marangoz, helikopterin tamamen restorasyondan geçeceğini belirtti.

"Her amaç için kullanılabilir"

Marangoz, üretimini sürdürdüğü helikopterin farklı amaçlarla değerlendirilebileceğini ifade ederek, "Helikopteri antikacı bir ağabeyimizden aldık. Hurdaya verilmişti, görseli fiber bir üründü. Şimdi bu üründen komple restorasyon yapacağız. Boyayacağız, kapılarını aktif hale getireceğiz. Daha sonra kalıp alıp üretime geçeceğiz. Bu ürün bungalov yapılabilir, kafe yapılabilir, simülatör olabilir. Havuz kenarında bir görsel olarak da kullanılabilir. Yani tamamen müşterinin isteğine göre sistemi kuruyoruz" dedi.

"Ufkumuz açıldı, belki bir uçak, belki bir tank"

Yaptıkları işin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Marangoz, yeni hedeflerini de paylaştı. Marangoz, "1 Ocak'tan sonra Allah izin verirse bitirmiş olursak satışa sunacağız. Bu işe girdikten sonra ufkun açık olduğunu anladık. Bu sistem her boyuta dönüyor. Şimdi çok farklı projelerimiz var. Bir arabayla heves olarak başladık, şimdi helikopter. Belki bir uçak, belki tank, belki daha değişik bir araçla tekrardan piyasaya çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kaskın patenti bizde"

Daha önce dev motosiklet kaskı üreten Marangoz, bu ürünün de patentinin tamamen kendilerine ait olduğunu söyleyerek, "İster kafe yapabilirler, ister motosiklet parkı, ister havuz ya da barbekü. Bu kaskın patenti bizde. Sadece biz üretebilir ve biz satabiliriz. Bunu kendi elimizle ürettik, hiç robot kullanmadık. Sıfırdan çalışarak imal ettik" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışına satmayı planlıyoruz"

Fiberglas araçlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Marangoz, şu ana kadar 250'ye yakın ürün ürettiklerini dile getirerek, "Helikopteri üretim haline getirip yurt içi ve yurt dışına kadar satmayı planlıyoruz. Fiberglas araçlarımız ilgi görüyor, şu ana kadar 250'ye yakın araç var elimizde. Piyasaya sunmak için çalışıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

