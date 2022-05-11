SÜLEYMANPAŞA, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da engellilerden 'Sevgi yürüyüşü'

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe sahiline inen engelliler, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da engelliler haftasına yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Haftanın önemine dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Süleymanpaşa sahilinde 'Sevgi yürüyüşü' düzenlendi. Yelken kulübünden aileleri ve yakınları gözetiminde yürüyüşe başlayan engelliler, ellerindeki pankartlarla sahil yolu boyunca yürüdü. Zaman zaman çeşitli sloganlar da atan engelli vatandaşların 'Sevgi yürüyüşü' Barış ve Özgürlük Parkında sona erdi.

Yürüyüşe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ün yanı sıra engelli dernekleri ve çok sayıda davetli katıldı.