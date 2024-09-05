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Tekirdağ'da düzenlenen oğlak yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada birinci olan grup 10 kilo eti 10 dakikada yiyerek galip geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç grup olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı. Yarışma öncesinde 10 kilogramdan oluşan pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlanarak 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı.

Çiğnemeden yediler

Yarışma startı verildiğinde, yarışmacılar adeta etleri çiğnemeden mideye indirmeye çalıştı. Kıyasıya oğlak eti yeme mücadelesinde birinci olan grup 10 kilo eti 10 dakikada yiyerek yarışmanın galibi olurken, diğer 2 grup ise 2. ve 3. oldu. Yarışma sonrasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Oğlak yeme yarışmasında birinci olan gruptan Yılmaz Songün yaptığı açıklamada, amaçlarının eğlenmek olduğunu ifade ederek, "Çok zorlandık, oğlağı yiyip bitirmeye çalıştık. Karnımız da toktu. Amaç eğlence yani" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleymanpaşa Güncel Tarım Yerel Yaşam

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