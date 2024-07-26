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Tekirdağ'da doğa temelli tarım ve gıda entegrasyonu programı düzenlendi

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Tekirdağ'da, Doğa Temelli Çözümler (NBS) yoluyla tarım ve gıda sisteminin sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını geliştirme projesi kapsamında gıda entegrasyonu programı düzenlendi. Proje, sürdürülebilir tarım uygulamaları, biyoçeşitlilik kaybının azaltılması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık gibi hedeflerle uygulanacak.

Doğa Temelli Çözümler (NBS) yoluyla tarım ve gıda sisteminin sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını geliştirme projesi çerçevesinde Tekirdağ'da gıda entegre programı düzenlendi.

"Doğa Temelli Çözümler (NBS) Yoluyla Tarım ve Gıda Sisteminin Sürdürülebilirliğini ve Dayanıklılığını Geliştirme Projesi" çerçevesinde, Tekirdağ'ın da dahil olduğu 6 pilot il seçildi. Ülke ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilecek proje, sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanımı, biyoçeşitlilik kaybının azaltılması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık gibi hedeflerle uygulanacak.

Projenin başarılı bir şekilde uygulanması, iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla, Tekirdağ İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bir açılış toplantısı yapıldı. Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve ilgili kurum/kuruluş yetkilileri, FAO uzmanları ve temsilcileri katıldı.

Programın ikinci gününde, paydaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katıldığı proje çalışması, gerçekleştirildi. Ardından, Hayrabolu ilçesinde hayvancılık işletmeleri ve Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği ziyaret edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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