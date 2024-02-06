Tekirdağ'da Deprem Anma Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ'da düzenlenen anma programında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, deprem zamanında Kilis Valisi olduğunu ifade ederek, "Bazen olumsuz şartlar sizi güçlendiriyor. Biliyorsunuz Kilis'te Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınanlarla ilgili sivil toplum örgütlerinin mutfakları vardı. Müftülüğün, Kızılay'ın birçok sivil toplum örgütünün onların mutfaklarını kullanarak bir hafta boyunca İslahiye ve Hatay Kırıkhan'a günde 100 bin yemek gönderdik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ'da program düzenlendi. Programda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'te katıldı. Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmete dileyen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, o dönemde Kilis Valisi olduğunu hatırlatarak, "O anları yaşamış birisi olarak bütün tedbirleri alma ve bu konuda gayret gösterme, birlikte çalışma vurgusu yaparak tekrar böyle bir depremin yaşanmaması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Soytürk, "İçişleri Bakan Yardımcımız arayarak Gaziantep İslahiye ilçesinde durumun kötü olduğunu, oraya günde 100 bin yemek göndermemizi talimatını vermişti. Bahsettiğimiz yer Kilis, Kilis merkez nüfusu 100 bindir. 100 bin kişi de evinde değil, onlar da zaten dışarıda, o yaşananlardan sonra bir hafta eve girmek mümkün değil. Bazen olumsuz şartlar sizi güçlendiriyor. Biliyorsunuz Kilis'te Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınanlarla ilgili sivil toplum örgütlerinin mutfakları vardı. Müftülüğün, Kızılay'ın birçok sivil toplum örgütünün onların mutfaklarını kullanarak bir hafta boyunca İslahiye ve Hatay Kırıkhan'a günde 100 bin yemek gönderdik" diye konuştu. - TEKİRDAĞ