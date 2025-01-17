Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik İçin Rehabilitasyon Protokolü İmzalandı

Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik İçin Rehabilitasyon Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin rehabilitasyonu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Tekirdağ'da denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması hedeflenen iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile, Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Bu protokol ile, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi için iyileştirme odaklı çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Planlanan çalışmalar, rehabilitasyon süreçlerinde destek sağlamak ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik geliştirme programlarının hazırlanması ile tamamlayıcı olacak.

Protokol çerçevesinde, yükümlülere yönelik eğitim, rehabilitasyon, bağımlılıkla mücadele programları ve sosyal-kültürel etkinlikler hayata geçirilecek. Ayrıca çocuklara özel programlar, kamu yararına projeler ve Ar-Ge çalışmaları gibi alanlarda da iş birliği yapılması planlanıyor.

Bu yaklaşım sayesinde, imzacı kurumların ortak çabasıyla yükümlüler ve eski hükümlüler rehabilite edilerek suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

179 kişiyi öldüren neden ortaya çıktı
img

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
img

Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.