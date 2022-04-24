Tekirdağ'da çocuk şenliği düzenlendi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 'çocuk şenliği' düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Hükümet Caddesi'nden Süleymanpaşa sahil dolgu alanına kadar devam eden kortej ile başlayan etkinliklerde, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri ile Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı öğrencileri, Kosova, Yunanistan ve Montenegro (Karadağ)'dan gelen Türk soydaşlar ellerinde yer alan bayrak, flama ve dövizler ile bando eşliğinde yürüdüler.

Sahil dolgu alanında yer alan şenlik alanında düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, 23 Nisan'ın coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Montenegro (Karadağ) Petnjica Belediye Başkanı Samir Agovic'in yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, kurum ve kuruluşların amirleri ile misafir ülke öğrencileri katıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel