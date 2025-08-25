Tekirdağ'da Çiftçilere Batı Mısır Kök Kurdu Eğitimi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Malkara ilçesine bağlı Evrenbey Mahallesi'nde çiftçilere Batı Mısır kök kurdu zararlısı hakkında eğitim verildi.

Eğitimde uzman ekipler, Batı Mısır kök kurdunun mısır ekim alanlarında oluşturabileceği zararlar ve verim kayıpları hakkında çiftçilere bilgi verdi. Zararlının erken dönemde tespit edilmesinin önemine dikkat çekilirken, kimyasal ve biyoteknik mücadele yöntemleri konusunda ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Çiftçilere ayrıca, ekim nöbeti uygulamalarının zararlıyla mücadelede büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Uygulamalı anlatımın ardından üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çiftçiler, sahada yaşadıkları sorunları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine ileterek çözüm önerileri aldı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin farklı mahallelerde de devam edeceğini belirterek üreticilerin tarımsal verimliliklerini korumayı hedeflediklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ