Tekirdağ'da Ceza İnfaz Kurumu Yükümlülerinden Okul Yenileme Projesi

Tekirdağ'da ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik yükümlülerinin katkılarıyla okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, okulların tatil sezonunda boya badana kursu alan yükümlüler ve hükümlülerden oluşturulan ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda boya, badana ve tadilat çalışmalarını üstlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, bu projeyle yükümlülerin mesleki bilgi edinmelerinin yanı sıra okulların yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlanmasının sağlandığını vurguladı. Vali Recep Soytürk de projeyi örnek bir çalışma olarak değerlendirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje ile çocuklara daha temiz ve ferah bir eğitim ortamı sunulması hedeflenirken, bu sayede yükümlüler ve hükümlülerde meslek edindirme çalışmaları kapsamında sertifika sahibi oldu. - TEKİRDAĞ