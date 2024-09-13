Tekirdağ'da Batı Şeria'da Ölen Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Ortacamii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde cuma namazının ardından Ortacamii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Eygi'nin yanı sıra Narin ve Sıla bebek de unutulmayarak, onlar için de dualar edildi. - TEKİRDAĞ