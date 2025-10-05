Tekirdağ'da Balıkçılardan Gazze'ye Destek Konvoyu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde onlarca balıkçı teknesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için denize açıldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi öncülüğünde düzenlenen "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" etkinliği kapsamında Süleymanpaşa sahilinde toplanan balıkçılar, teknelerine Türk ve Filistin bayrakları astı. Yaklaşık 150 teknenin katıldığı destek konvoyu, Süleymanpaşa sahilinden hareket ederek denizde görsel bir şölen oluşturdu.

"Zulmün bir an önce sona ermesini istiyoruz"

Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımızla beraber İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü protesto ettik. Yaklaşık 150 balıkçı teknemizle bayraklar eşliğinde onlara destek olduk. İnşallah bir an önce bu zulmün bitmesini istiyoruz" dedi.

Balıkçıların oluşturduğu deniz konvoyu, sahil boyunca siren sesleri ve sloganlarla ilerleyerek Gazze'ye yönelik dayanışma mesajı verdi.