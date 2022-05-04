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Ürken at girdiği gölette boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Yerel
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Ürken at girdiği gölette boğuldu Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arabasıyla gölete düşen at boğuldu.

Ürken at girdiği gölette boğuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arabasıyla gölete düşen at boğuldu.

Olay Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabol Göletine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ürken at kendisine bağlı arabayla gölete girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri gölette bulunan atı çıkarmak için çalışmalara başladı. Malkara ilçesinden getirilen itfaiye botunun da katıldığı çalışmalarda arabanın verdiği ağırlık sonucu suyun dibinde boğulduğu anlaşılan at, göletten çıkarıldı. Boğulmuş vaziyette arabasıyla göleten çıkarılan at daha sonra iş makinesi aracılığıyla çukura gömüldü.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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