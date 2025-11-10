Tekirdağ'da Atatürk'ün 87. Ölüm Yıl Dönümü Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da da anıldı.

Tören, sabah saatlerinde Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı adına çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ