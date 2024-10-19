Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Apartman Sakinlerinden Çöp Ev Şikayeti

Tekirdağ'da Apartman Sakinlerinden Çöp Ev Şikayeti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman sakinleri, 3. kattaki dairenin çöp ev haline gelmesinden şikayetçi. İki kişinin yaşadığı dairede biriken çöpler sağlık tehdit ediyor. Sakinler, yetkililerden acil müdahale bekliyor.

Tekirdağ Çorlu'da bir apartman dairesinde tıka basa dolmuş çöpler nedeniyle apartman sakinleri çözüm bekliyor.

Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta Hayriye Gürpınar Apartmanı sakinleri, iki kişinin yaşadığı çöp eve dönen 3. kattaki 15 numaralı ikametten rahatsızlık duyduklarını belirterek, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

Uzun zamandır ikamet odalarında yığılmış çöplerin sağlığı tehdit eden bir hale geldiğini ifade eden apartman sakinleri, yetkili makamlara şikayette bulunduklarını belirtti.

Apartman sakinleri, "İki kardeşin yaşadığı ikamet çöp eve dönüşmüş durumda. Apartmanı kokular sardı. Bıktık biz bunların evinde çöp toplamasından. Çöpe bırakıp atıyoruz, geri gidip çöpü eve götürüyor. Bunların akıl sağlığından şüphe duyuyoruz. Tedavi edilmesini istiyoruz. Dairenin de bir an önce temizlenip ilaçlanmasını istiyoruz. Temizlik işleminden sonra da bunların evi tekrar çöp eve çevirmesine mahal verilmemeli. Yetkili makamlara da şikayette bulunduk, bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

3-sayfa Çevre Yerel Yaşam Çorlu

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.