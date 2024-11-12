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Tekirdağ'da Afet Tatbikatı Hazırlıkları Başladı

Tekirdağ'da Afet Tatbikatı Hazırlıkları Başladı
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Tekirdağ'da 19 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek il masa başı ve saha tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda tatbikatın aşamaları ve afet durumlarındaki koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Tekirdağ'da 19 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan il masa başı ve saha tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı, GAMER Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Günay Öztürk başkanlığında düzenlenen Tatbikat Hazırlık Toplantısı'na Afet Çalışma Grubu yöneticileri katıldı. Toplantıda, yaklaşan tatbikatın aşamaları ve hazırlık süreci detaylı olarak ele alınarak, il genelindeki afet ihtimali durumlarında yapılacak koordinasyon çalışmaları gözden geçirildi.

Toplantıya katılan yetkililer, tatbikatın başarıyla tamamlanması ve afet anında hızlı müdahale edebilme yeteneklerinin güçlendirilmesi adına yapılacak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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