Tekirdağ'da Afet Beslenme Grubu Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Tekirdağ'da Afet Beslenme Grubu Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
Güncelleme:
Tekirdağ'da yapılacak uluslararası tatbikatlara yönelik hazırlık amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, afet anında beslenme hizmetlerinin sürdürülebilirliği için işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Tekirdağ'da Afet Beslenme Grubu, 2025 yılı içerisinde yapılacak bölgesel ve uluslararası tatbikatlara hazırlık kapsamında destek çözüm ortaklarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıda, tatbikatlarda izlenecek süreçler, iş birliği yapılacak kurumların görev ve sorumlulukları ele alındı. Destek çözüm ortaklarının da hazır bulunduğu toplantıda, afet anında beslenme hizmetlerinin kesintisiz şekilde yürütülmesi için yapılacak hazırlıkların önemi vurgulandı. Toplantının sonunda katılımcılar, tatbikatlara yönelik koordinasyon ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
