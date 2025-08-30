Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Coşkusu

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 5. Kolordu Komutanlığı ve Türk Kara Kuvvetleri Bando ekibi, sahilde vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi.

Süleymanpaşa sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte, Türk Kara Kuvvetleri Bando ekibi tarafından "Kara Kuvvetleri Marşı", "Osman Paşa Marşı", Plevne Marşı ve milli marşlar seslendirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanda toplanan yüzlerce vatandaş, marşlara hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Program boyunca sık sık alkışlarla bandoya tempo tutuldu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar da, ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik ederek bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Vatandaşlar, 5. Kolordu Komutanlığı'na ve Kara Kuvvetleri Bandosu'na teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin milli bayramlarda halkın birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini dile getirdi. - TEKİRDAĞ