Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Askeri, jandarma ve polis araçlarının geçişi düşmana korku, dosta güven verdi.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Askeri, jandarma ve polisin araç geçişleri düşmana korku, dosta güven verdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Süleymanpaşa sahil yolunda düzenlenen etkinliklerde halk, zaferin 102. yılını büyük bir gururla kutladı. Etkinlik alanında gerçekleştirilen çeşitli gösteriler ve kutlamalar büyük ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında askeri araçlar, polis ve jandarma araçlarının geçişi yapıldı. Geçiş sırasında dosta güven, düşmana ise korku mesajı verildi. Bu anlamlı kutlamaya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol,

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı katıldı.

Kutlamalar, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bu anlamlı geçit töreni ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleymanpaşa Jandarma Yerel Yaşam Güncel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur'un kızı Elif hastalığı neydi, yaşıyor mu, vefat etti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı?
title