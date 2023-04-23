Tekirdağ'da 23 Nisan renkli görüntülere sahne oldu

Tekirdağ'da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan çocuk Bayramı kutlamaları Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarihi Valilik Meydanında çelenk sunma töreni ile başladı. Çocuk Bayramı kutlamaları daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan amfi tiyatro alanında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu. Yine kutlamlarda farklı branşlarda başarı gösteren çocuklara ödüller takdim edildi.

Daha sonra öğrenciler tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna yönelik tiyatro gösterisi yapıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı çeşitli gösterilerle devam ederken çocukların renkli gösterileri amfi tiyatroda toplanan büyük kalabalık tarafından büyük alkış topladı. - TEKİRDAĞ