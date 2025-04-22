Tekirdağ'da 23 Nisan Coşkusu: Görkemli Yürüyüş Düzenlendi

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görkemli bir yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler damga vurdu.

23 Nisan kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yürüyüşte, binlerce çocuk bayram coşkusunu cadde ve sokaklarda doyasıya yaşadı. Şehir merkezinden başlayan yürüyüşte, Türk bayrakları taşıyan çocuklar marşlar eşliğinde aileleriyle birlikte yürüdü. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, renkli görüntüler dikkat çekti.

Yürüyüşe sadece Tekirdağ'daki çocuklar değil, farklı ülkelerden gelen misafir öğrenciler de katıldı. Bayramın uluslararası boyut kazandığı yürüyüşte, Balkan ülkelerinden gelen çocuklar geleneksel kıyafetleriyle kortejde yer aldı. Bayraklar ve kültürel simgeler taşıyan çocuklar, yürüyüş boyunca alkışlarla karşılandı.

Yürüyüş güzergahı boyunca güvenlik tedbirleri artırılırken, 23 Nisan yürüyüşü, çocukların ve ailelerin unutamayacağı anlara sahne oldu. - TEKİRDAĞ