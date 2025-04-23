Tekirdağ'da 23 Nisan Coşkusu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki amfi tiyatro alanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla şenlendi.

Süleymanpaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar ve aileleri renkli anlar yaşadı. Amfi tiyatro alanında düzenlenen kutlamalarda, öğrenciler tarafından tiyatro gösterileri, halk oyunları performansları ve şiir dinletileri sunuldu.

Kutlamalara katılan vatandaşlar, miniklerin sahnedeki performanslarına büyük ilgi gösterdi. 23 Nisan'ın ilan edilme sürecini anlatan canlandırmalar izleyicileri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk bayrakları ve balonlarla alan süslendi.

Kutlamalar boyunca sahneye çıkan çocuklar, öğretmenleriyle birlikte aylar süren hazırlıklarının meyvesini alırken, seyirciler gösterileri coşkuyla alkışladı. - TEKİRDAĞ