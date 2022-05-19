Tekirdağ'da 19 Mayıs coşkusu - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tekirdağ'da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları tarihi Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleşen çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Süleymanpaşa sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatroda devam eden kutlama etkinlikleri Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin koro halinde İstiklal Marşı'nı söylemesi ile başladı.

Akabinde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Üzgün konuşmasında, "O gün ki; yüreklerdeki ateşi Mayıs umudu ile güneş güneş aydınlatan, dağ dağ yüreklendiren, yağmur yağmur söndüren, bağrındaki vatan sevdasıyla iman gücünün birlikte dokuduğu, şehadet kanıyla boyadığı al bayrağı coşturan, tomurcuk tomurcuk vatan evlatlarının bugüne gelmesine ışık olan ve 103 yıldır gururla yaşamamıza vesile olan gündür. O gün ki; umudun adının konduğu bir gündür, kutlu mücadelenin meşalesini taşıyan gençliğin tüm dünyaya ışık olacağının görüldüğü, adeta yeniden varoluş destanının yazıldığı gündür. O gün; ateş ve kan sahasında ölüme koşanların, ardında ağlayan bebelerini bıraktığı, narin omuzlarında cepheye cephane taşıyan kadınların erdemli haykırışlarının nakış nakış yükseldiği gündür. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzuru ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimizin ve Tekirdağlı hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Gençlik Merkezi sporcuları gösterilerini sunarken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel